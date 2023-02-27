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2 часа назад

Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится в апреле

Агентство «Москва»иещё 4

Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится в апреле
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец - Академическая, производством работ по смене стрелочных переводов на станции «Подсолнечная», а также реконструкции участка Крюково - Москва Октябрьской железной дороги внесены изменения расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих в период с 3 по 27 апреля 2023 года», - говорится в сообщении.

Так, у ряда поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится расписание, некоторые рейсы будут отменены.

В ОЖД попросили пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД».

Новости путешествий,РЖД,
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