Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится в апреле

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец - Академическая, производством работ по смене стрелочных переводов на станции «Подсолнечная», а также реконструкции участка Крюково - Москва Октябрьской железной дороги внесены изменения расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих в период с 3 по 27 апреля 2023 года», - говорится в сообщении.