Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится в апреле

Расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).
«В связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец - Академическая, производством работ по смене стрелочных переводов на станции «Подсолнечная», а также реконструкции участка Крюково - Москва Октябрьской железной дороги внесены изменения расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс», курсирующих в период с 3 по 27 апреля 2023 года», - говорится в сообщении.
Так, у ряда поездов «Сапсан» и «Невский экспресс» изменится расписание, некоторые рейсы будут отменены.
В ОЖД попросили пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД».