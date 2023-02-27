Туроператоры не будут платить НДС

«Туристические операторы – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причем с 1 января этого года. Есть консенсус с Государственной Думой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с резидентами ОЭЗ «Байкальская гавань» и представителями туристической отрасли Республики Бурятия.