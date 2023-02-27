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1 час назад

Туроператоры не будут платить НДС

РИА "ФедералПресс"

Закон об освобождении туроператоров от НДС могут принять в весеннюю сессию, сообщило Минэкономразвития России.

Туроператоры не будут платить НДС
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Туристические операторы – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причем с 1 января этого года. Есть консенсус с Государственной Думой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с резидентами ОЭЗ «Байкальская гавань» и представителями туристической отрасли Республики Бурятия.

Согласно сообщению, глава Минэкономразвития озвучил предложение об освобождении туроператоров от уплаты НДС в январе текущего года. Данная инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным. В настоящее время ожидается внесение соответствующего законопроекта министерством финансов в Государственную думу.

Говоря о важности поддержания высокого спроса на турпродукты, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи с местными предпринимателями отметил, что сейчас, благодаря взаимодействию государства и бизнеса, создается новая инфраструктура. Только по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе было поддержано 19 проектов. В 2022 году на создание модульных некапитальных средств размещения регион получил 300 млн рублей, а в 2023 году из федерального бюджета Бурятии на организацию модульных кемпингов и зон отдыха, развитие пляжной инфраструктуры, разработку турмаршрутов, обустройство туристского центра Улан-Удэ, а также проведение спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбаан» планируется выделение 591 млн рублей.

Новости путешествий,Максим Решетников,Алексей Цыденов,Владимир Путин,Минэкономразвития,Госдума,
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