Туроператоры не будут платить НДС

Закон об освобождении туроператоров от НДС могут принять в весеннюю сессию, сообщило Минэкономразвития России.
«Туристические операторы – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причем с 1 января этого года. Есть консенсус с Государственной Думой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию», – сказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с резидентами ОЭЗ «Байкальская гавань» и представителями туристической отрасли Республики Бурятия.
Согласно сообщению, глава Минэкономразвития озвучил предложение об освобождении туроператоров от уплаты НДС в январе текущего года. Данная инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным. В настоящее время ожидается внесение соответствующего законопроекта министерством финансов в Государственную думу.
Говоря о важности поддержания высокого спроса на турпродукты, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время встречи с местными предпринимателями отметил, что сейчас, благодаря взаимодействию государства и бизнеса, создается новая инфраструктура. Только по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе было поддержано 19 проектов. В 2022 году на создание модульных некапитальных средств размещения регион получил 300 млн рублей, а в 2023 году из федерального бюджета Бурятии на организацию модульных кемпингов и зон отдыха, развитие пляжной инфраструктуры, разработку турмаршрутов, обустройство туристского центра Улан-Удэ, а также проведение спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбаан» планируется выделение 591 млн рублей.