Российский турпоток в Турцию за год вырос более чем в два раза

Туристический поток из России в Турцию в январе 2023 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 279,82 тыс. визитов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

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Так, по итогам первого месяца 2023 года в Турции насчитали 2,006 млн визитов иностранцев в страну. Первое место по турпотоку в Турцию в январе заняла Россия - 279,82 тыс. прибытий (19,95% от всего иностранного турпотока), на втором - Болгария (167,14 тыс., 8,33%), на третьем - Германия (139,96 тыс., 6,98%).

"Динамика российского турпотока в Турцию в начале года ярко выраженная плюсовая. Так, в январе 2023 года количество визитов россиян в эту страну выросло более чем вдвое - годовой прирост составил 108,5%", - говорится в сообщении АТОР.

Чаще всего в январе 2023 года россияне посещали Стамбул - российский турпоток туда вырос в 2,1 раза, до 182 тыс. визитов. Доля Стамбула в общей структуре турпотока из России в Турцию составила 65%. Доля курортов Антальи составила 25,6%, спрос на отдых там со стороны российских туристов в январе вырос на 66% - до 71,8 тыс. поездок.