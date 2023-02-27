Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Российский турпоток в Турцию за год вырос более чем в два раза

ТАСС

Туристический поток из России в Турцию в январе 2023 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 279,82 тыс. визитов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

Российский турпоток в Турцию за год вырос более чем в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по итогам первого месяца 2023 года в Турции насчитали 2,006 млн визитов иностранцев в страну. Первое место по турпотоку в Турцию в январе заняла Россия - 279,82 тыс. прибытий (19,95% от всего иностранного турпотока), на втором - Болгария (167,14 тыс., 8,33%), на третьем - Германия (139,96 тыс., 6,98%).

"Динамика российского турпотока в Турцию в начале года ярко выраженная плюсовая. Так, в январе 2023 года количество визитов россиян в эту страну выросло более чем вдвое - годовой прирост составил 108,5%", - говорится в сообщении АТОР.

Чаще всего в январе 2023 года россияне посещали Стамбул - российский турпоток туда вырос в 2,1 раза, до 182 тыс. визитов. Доля Стамбула в общей структуре турпотока из России в Турцию составила 65%. Доля курортов Антальи составила 25,6%, спрос на отдых там со стороны российских туристов в январе вырос на 66% - до 71,8 тыс. поездок.

Спрос на отдых в Измире со стороны россиян за год вырос почти в 9 раз - до 1,3 тыс. визитов. На курорты провинции Мугла в январе прибыли 454 россиянина, что более чем вдвое превышает показатели того же периода 2022 года.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий