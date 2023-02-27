Минтранс ожидает снижения пассажирских авиаперевозок между РФ и КНР

На 60—70% могут сократиться пассажирские авиаперевозки между Россией и КНР — по сравнению с допандемийным уровнем, пишет РБК. Указывается, что это может произойти из-за проблем с регистрацией российских самолетов и рисков их ареста — гарантий того, что Китай не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран из-за антироссийских санкций Запада, нет.