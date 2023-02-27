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3 часа назад

Минтранс ожидает снижения пассажирских авиаперевозок между РФ и КНР на 60-70%

Daily Moscow

На 60—70% могут сократиться пассажирские авиаперевозки между Россией и КНР — по сравнению с допандемийным уровнем, пишет РБК. Указывается, что это может произойти из-за проблем с регистрацией российских самолетов и рисков их ареста — гарантий того, что Китай не будет задерживать самолеты по требованию третьих стран из-за антироссийских санкций Запада, нет.

Минтранс ожидает снижения пассажирских авиаперевозок между РФ и КНР
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Депутат Государственной думы Игорь Ананских отметил, что ситуация так или иначе временные, среднесрочной перспективе объемы туристического потока восстановятся.

Новости путешествий,Игорь Ананских,Минтранс РФ,Госдума,
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