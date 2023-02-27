Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы Тюмень – Стамбул

Стартовала продажа билетов на прямые рейсы авиакомпании Red Wings из Тюмени в крупнейший город Турции – Стамбул. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта Рощино.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Рабочая неделя после длительных выходных начинается с отличных новостей. Открыты продажи авиабилетов по направлению Тюмень – Стамбул», – говорится в сообщении пресс-служа тюменского аэропорта.

Первый рейс отправится в Стамбул 30 марта. Самолеты будут летать в Турцию из Рощино каждую неделю по четвергам.

Самолет отправляется из Тюмени в 03:30 ночи, а прибывает в Стамбул в 06:50 утра по местному времени. Длительность полета – 5 часов 20 минут.