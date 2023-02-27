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2 часа назад

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы Тюмень – Стамбул

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Стартовала продажа билетов на прямые рейсы авиакомпании Red Wings из Тюмени в крупнейший город Турции – Стамбул. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта Рощино.

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы Тюмень – Стамбул
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Рабочая неделя после длительных выходных начинается с отличных новостей. Открыты продажи авиабилетов по направлению Тюмень – Стамбул», – говорится в сообщении пресс-служа тюменского аэропорта.

Первый рейс отправится в Стамбул 30 марта. Самолеты будут летать в Турцию из Рощино каждую неделю по четвергам.

Самолет отправляется из Тюмени в 03:30 ночи, а прибывает в Стамбул в 06:50 утра по местному времени. Длительность полета – 5 часов 20 минут.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта Рощино, рейсы Тюмень – Стамбул будут выполняться на российских воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

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