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2 часа назад

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку

Lenta.ruиещё 1

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку на майские праздники и лето. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, выгоднее всего отправиться на курорты популярной азиатской страны соотечественники могут на крыльях авиакомпании «Аэрофлот». Рейсы из международного аэропорта Шереметьево заявлены дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Коломбо в Москву — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет около девяти часов. На маршруте заявлены Airbus A330-300.

Что касается стоимости проездных документов, цены на перелеты весной начинаются от 59,3 тысячи рублей в обе стороны без багажа. За багаж придется дополнительно доплатить 8,7 тысячи рублей. В июне авиабилеты на Шри-Ланку стоят еще дешевле: тарифы без багажа у «Аэрофлота» начинаются от 47 тысяч рублей в обе стороны, с багажом — от 56 тысяч. В июле — августе за перелет в Коломбо и обратно придется отдать от 53 тысяч рублей без багажа и от 64 тысяч с багажом на одного пассажира.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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