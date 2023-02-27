Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
34 минуты назад

Первые после пандемии туристы из КНР посетили «Остров фортов» в Ленобласти

ТК «Звезда»

Санкт-Петербург посетила первая группа из 34 туристов из Китая после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Гости смогли побывать в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте и застали празднование Масленицы.

Первые после пандемии туристы из КНР посетили «Остров фортов»
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Ксения Шойгу - руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» - выразила уверенность, что событийный туризм, например, Масленичные гуляния, станет вкладом в продвижение культуры России среди иностранных туристов.

«Концепция туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагает доступный и интересный формат знакомства с нашей историей и традициями, ориентированный на всех, в том числе, на туристов из-за рубежа. Этот формат реализуется не только через классический - культурно-познавательный - туризм, но и через событийный. Масленица в парке "Остров фортов" - пример такого подхода. Уверена, что яркий праздник и интерактивы станут вкладом в продвижение российской культуры», - заявила Ксения Шойгу.

Также китайские туристы смогли увидеть единственную в мире стометровую атомную подводную лодку - первую советскую АПЛ К-3 «Ленинский комсомол». Она сейчас реставрируется, но экспонируется на суше внутри здания.

Гости из Китая посетили Аллею героев российского флота, погуляли на главной площади парка, угостились блинами и увидели русский хоровод. Также они осмотрели фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» - 15 шедевров изо льда, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга и Балтийского флота и истории Кронштадта.

Новости путешествий,Ксения Шойгу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий