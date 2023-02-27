Первые после пандемии туристы из КНР посетили «Остров фортов»

«Концепция туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" предполагает доступный и интересный формат знакомства с нашей историей и традициями, ориентированный на всех, в том числе, на туристов из-за рубежа. Этот формат реализуется не только через классический - культурно-познавательный - туризм, но и через событийный. Масленица в парке "Остров фортов" - пример такого подхода. Уверена, что яркий праздник и интерактивы станут вкладом в продвижение российской культуры», - заявила Ксения Шойгу.