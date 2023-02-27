Чартерный рейс может связать Янцзи и Владивосток

Между Владивостоком и Янцзи могут запустить чартерный рейс, что позволит в будущем увеличить турпоток между странами. Данную возможность обсудили делегация администрации Владивостока и губернатор ЯКАО во время рабочей встречи.

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Губернатор Яньбянь-Корейского автономного округа Хун Цин отметил, что ранее между странами был опыт авиасообщения и его необходимо восстановить, проблем для этого нет.

В настоящее время прямые рейсы связывают Янцзи с Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу. Благодаря открытию нового авианаправления Янцзи также может стать транзитным хабом для туристов с юга Китая.