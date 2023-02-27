Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Чартерный рейс может связать Янцзи и Владивосток

РИА "ФедералПресс"

Между Владивостоком и Янцзи могут запустить чартерный рейс, что позволит в будущем увеличить турпоток между странами. Данную возможность обсудили делегация администрации Владивостока и губернатор ЯКАО во время рабочей встречи.

Чартерный рейс может связать Янцзи и Владивосток
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Губернатор Яньбянь-Корейского автономного округа Хун Цин отметил, что ранее между странами был опыт авиасообщения и его необходимо восстановить, проблем для этого нет.

В настоящее время прямые рейсы связывают Янцзи с Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу. Благодаря открытию нового авианаправления Янцзи также может стать транзитным хабом для туристов с юга Китая.

Стороны уверены, что это поможет увеличить турпоток между странами.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий