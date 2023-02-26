В Ростовской области скоростные суда свяжут южные порты России

В Ростовской области объявили о создании судоходной компании, которая займется речными и морскими пассажирскими перевозками, в том числе в Крым. На каких еще направлениях могут появиться новые маршруты и где строят скоростные "ласточки" для юга, выясняли корреспонденты "РГ".

Фото: Российская Газета Российская Газета

О намерении открыть маршруты водного транспорта в порты Крыма и Краснодарского края сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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- Планируется речной маршрут Азов - Ростов - Волгодонск, а также морские: Ростов - Ейск - Анапа и Ростов - Керчь - Ялта.

Для этого будет основана судоходная компания, которая займется морскими и речными перевозками. В Таганроге ведется строительство пассажирского причала, от которого уже в 2023 году начнут отправлять суда. Причалы появятся и в других городах Ростовской области.

- Будем строить причалы на реках и на море. Опыт Таганрога поможет нам быстрее это сделать, - отметил Голубев.

В Азове и других небольших населенных пунктах у берегов рек предлагают, например, использовать для швартовки плавучие металлические причалы. На предприятии "Крымские морские порты" "РГ" подтвердили готовность принимать пассажирские суда класса "река-море".

- Технически мы готовы принимать пассажирские корабли, в том числе на подводных крыльях. В Керчи и Ялте вся инфраструктура для этого есть. А вообще логично было бы продлить такой маршрут до Севастополя, - сказал представитель предприятия.

Скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М" ходит с 2018 года по маршруту Севастополь - Ялта. Перевозки выполняются в курортный сезон. Летом 2022 года "Комета" с 1 июня до конца августа делала один круговой рейс в день. В 8.00 отправлялась из Севастополя, а в 17.00 - обратно из Ялты. Поездка в одну сторону занимала около двух часов. Маршрут востребован, в разгар сезона билетов не достать. В 2019 году, до ковидных ограничений, "Комета" за четыре месяца перевезла почти 40 тысяч пассажиров, выполняя два круговых рейса в день.

"Комета 120М" была построена на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. В отличие от своих предшественников на новом судне стало гораздо комфортнее и пассажирам, и членам экипажа. В салоне почти не чувствуются волны благодаря автоматической системе снижения качки и перегрузки, установлены удобные кресла и кондиционеры. Судно вмещает 120 пассажиров и развивает скорость 35 узлов, или около 65 километров в час.

Предполагалось, что "Кометы" будут ходить не только в Крыму, но и между портами Краснодарского края, а в перспективе пассажиры смогут добраться по морю от Сочи до Севастополя. Дальность хода "Кометы" - 200 морских миль, или около 360 километров. Автономность плавания - восемь часов. Так что полный рейс из Сочи в Севастополь одно судно не выполнит. Однако если делать короткие маршруты между портами с возможностью пересесть на другой кораблик, это вполне реально.

Планировалось построить еще четыре таких судна. В 2019 году в Рыбинске спустили на воду вторую "Комету 120М", а в 2020-м - третью. Также было заложено четвертое и пятое судно серии. Первое достраивалось в Севастополе на судозаводе "Персей", куда прибыло из Рыбинска на барже. В 2018 году завод "Вымпел" получил от города в долгосрочную аренду судостроительную площадку в Камышовой бухте Севастополя. Там проходили достройку и заводские испытания вторая и третья "Кометы". А четвертую и пятую собирались достраивать в Феодосии.

В мае 2022 года "Комета 120М", получившая название "Севастополь", вышла на маршрут Новороссийск - Геленджик - Сочи. Оператором линии стала крупная судоходная компания "Водоходъ". Протяженность маршрута - более 200 километров, время в пути от Новороссийска до Геленджика - около часа, от Геленджика до Сочи - три часа. В день выполнялся один круговой рейс с отправлением из Новороссийска в 7.00, а из Сочи - в 16.00. За сезон было перевезено 43 тысячи пассажиров.

Планируется речной маршрут Азов - Ростов - Волгодонск, а также морские: Ростов - Ейск - Анапа и Ростов - Керчь - Ялта

Но "Комета" не единственный теплоход нового поколения, работающий на Черном море. Прошлым летом компания "Водоходъ" также пустила скоростной катамаран "Грифон" по маршруту Сочи - Сухум. Скорость у него ниже, чем у "Кометы", до 50 километров в час. Путь до Сухума он преодолевает за три часа. Судно построено в Санкт-Петербурге в 2018 году на Средне-Невском заводе. Вмещает оно 122 пассажира.

А в Севастополь, где катера и паромы используют как общественный транспорт, этим летом прибудут новые пассажирские катера вместимостью 200 пассажиров. Город заключил контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией на постройку пяти судов для регулярных пассажирских линий за 3,2 миллиарда рублей. Заказ выполняет петербургское ЦКБ "Нептун". Однако в 2022 году возникли проблемы из-за санкций.

- Продление сроков связано отказом иностранных компаний от поставки оборудования заводу "Нептун" для строительства катеров, - объяснил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено. - Судостроители пересмотрели перечень оборудования в пользу импортозамещения, что заняло много времени.