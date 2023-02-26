Повышенный спрос на отдых: На курортах Сочи толпы туристов "штурмуют" склоны

В эти дни на сочинских горнолыжных курортах было особенно многолюдно. Погода - "мороз и солнце - день чудесный..." У подножия гор температура воздуха - минус два градуса, а на высоте - минус 10-12.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Снега - хоть отбавляй. Просто идеальные выходные для горнолыжников и сноубордистов, и накануне праздников сошедшая рядом с санно-бобслейной трассой "Санки" лавина никого не испугала - ради безопасности местные власти даже развернули в горах оперативный штаб, чтобы избежать последствий и повторений этого происшествия.

Видео дня

Я подошла к канатной дороге "Олимпия" курорта "Роза Хутор" днем, когда внизу нет очередей на подъем. А вот с раннего утра здесь было не протолкнуться.

Но райдеры никуда не делись: на пересадках около канатки стояли по 1 час 40 минут - делились рекордом туристы. Чтобы не стоять в очередях, некоторые из них с лыжами и сноубордами шли пешком в гору или даже ехали на такси.

- Мы вызывали такси к горнолыжной трассе прямо от отеля, но вместо 15 минут ехали больше часа, пробки в горах - это отдельный аттракцион, - поделилась впечатлениями туристка из Нижнего Новгорода Елена Маркова. - И цены кусались - каждая поездка обходилась нам в 1,5 тысячи рублей в одну сторону. Плюс 4,9 тысячи рублей за ски-пасс на дневное катание. А еще прокат оборудования, питание, проживание, перелет. Только авиабилет стоил 20 тысяч на человека в одну сторону.

Судя по количеству туристов, ни очереди, ни цены никого не испугали. Все без исключения, с кем мне удалось пообщаться в тот день в горах, были в восторге - от снега, погоды и природы - просто головокружительного панорамного вида вокруг.

Между тем вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил "РГ", что спрос на отдых в Сочи в февральские длинные выходные по сравнению с прошлым годом вырос на 20 процентов, причем как в горнолыжном, так и в прибрежном кластере.

Судя по количеству туристов, ни очереди, ни цены никого не испугали. Все были в восторге

По его словам, итоги февральских длинных выходных были понятны еще до их окончания, и туроператоры остались довольны результатом.

- По предварительным подсчетам, горнолыжный кластер Сочи посетили примерно 35-40 тысяч человек - именно такое количество может находиться там с комфортом, а прибрежный - 200-250 тысяч, - рассказал Сергей Ромашкин.- Несмотря на это, сочинские отели не были загружены на 100 процентов. Бронирования на 8 Марта проходят значительно хуже, ведь это будет среда и всего один выходной, поэтому желающих брать дни на свой счет мало - загрузка в горнолыжном кластере будет в пять раз хуже, а в прибрежном - в три.