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2 часа назад

Повышенный спрос на отдых: На курортах Сочи толпы туристов "штурмуют" склоны

Российская Газета

В эти дни на сочинских горнолыжных курортах было особенно многолюдно. Погода - "мороз и солнце - день чудесный..." У подножия гор температура воздуха - минус два градуса, а на высоте - минус 10-12.

Повышенный спрос на отдых: на курортах Сочи толпы туристов "штурмуют" склоны
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Снега - хоть отбавляй. Просто идеальные выходные для горнолыжников и сноубордистов, и накануне праздников сошедшая рядом с санно-бобслейной трассой "Санки" лавина никого не испугала - ради безопасности местные власти даже развернули в горах оперативный штаб, чтобы избежать последствий и повторений этого происшествия.

Видео дня

Я подошла к канатной дороге "Олимпия" курорта "Роза Хутор" днем, когда внизу нет очередей на подъем. А вот с раннего утра здесь было не протолкнуться.

Но райдеры никуда не делись: на пересадках около канатки стояли по 1 час 40 минут - делились рекордом туристы. Чтобы не стоять в очередях, некоторые из них с лыжами и сноубордами шли пешком в гору или даже ехали на такси.

- Мы вызывали такси к горнолыжной трассе прямо от отеля, но вместо 15 минут ехали больше часа, пробки в горах - это отдельный аттракцион, - поделилась впечатлениями туристка из Нижнего Новгорода Елена Маркова. - И цены кусались - каждая поездка обходилась нам в 1,5 тысячи рублей в одну сторону. Плюс 4,9 тысячи рублей за ски-пасс на дневное катание. А еще прокат оборудования, питание, проживание, перелет. Только авиабилет стоил 20 тысяч на человека в одну сторону.

Судя по количеству туристов, ни очереди, ни цены никого не испугали. Все без исключения, с кем мне удалось пообщаться в тот день в горах, были в восторге - от снега, погоды и природы - просто головокружительного панорамного вида вокруг.

Между тем вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил "РГ", что спрос на отдых в Сочи в февральские длинные выходные по сравнению с прошлым годом вырос на 20 процентов, причем как в горнолыжном, так и в прибрежном кластере.

Судя по количеству туристов, ни очереди, ни цены никого не испугали. Все были в восторге

По его словам, итоги февральских длинных выходных были понятны еще до их окончания, и туроператоры остались довольны результатом.

- По предварительным подсчетам, горнолыжный кластер Сочи посетили примерно 35-40 тысяч человек - именно такое количество может находиться там с комфортом, а прибрежный - 200-250 тысяч, - рассказал Сергей Ромашкин.- Несмотря на это, сочинские отели не были загружены на 100 процентов. Бронирования на 8 Марта проходят значительно хуже, ведь это будет среда и всего один выходной, поэтому желающих брать дни на свой счет мало - загрузка в горнолыжном кластере будет в пять раз хуже, а в прибрежном - в три.

Причины повышенного спроса на февральские выходные эксперт объясняет двумя факторами: экономическом - интенсивном росте рынка внутреннего туризма (он сейчас на подъеме и каждый год отмечается прирост) и постковидном - везде пускают без прививок и QR-кодов. Также он отметил, что желающих отдыхать за границей на февральские длинные выходные мало, как и четырех дней, из которых фактически два дня уходят на дорогу.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Елена Маркова,Ассоциация туроператоров России,
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