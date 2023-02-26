«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Сочи в Турцию

С 28 апреля «Аэрофлот» заменит свою «дочку» «Россию» на рейсах из Сочи в Стамбул и Анталью. Кроме того, вместо SSJ 100 летать будут Airbus A320. Число вылетов в Стамбул увеличится с трех до четырех.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Также в сезонном расписании перевозчика появились рейсы в Бодрум и Даламан. На маршрутах заявлены все те же Airbus A320. Летать планируют ежедневно. В Бодрум билеты уже появились в продаже. Самый бюджетный перелет туда-обратно в мае стоит 58 тыс. руб. Официально о своих планах авиакомпания не сообщала. Помимо «Аэрофлота» в мае места на своих самолетах из Адлера в Анталью и Стамбул продает «Азимут».

Ранее TourDom.ru писал, что нацпер наращивает число рейсов из Москвы в Анталью в начале туристического сезона. Перед майскими праздниками число ежедневных вылетов достигнет четырех, а в июне – шести.