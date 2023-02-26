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50 минут назад

Цены на туры в Турцию на 8 Марта иногда дешевле перелета

TourDom

Авиабилеты в Турцию на 8 Марта ожидаемо дорожают. При этом стоимость некоторых туров стоит дешевле перелета.

Цены на туры в Турцию на 8 Марта иногда дешевле перелета
Фото: TourDomTourDom

Например, 7 ночей в бюджетном First Class Hotel 5* в Аланье на завтраках обойдутся в 25,3 тыс. руб. с человека. Лететь предлагают на самолетах Turkish Airlines 3 марта из столичного Внуково. Кресла туда-обратно на эти же даты стоят около 28 тыс. руб. на бортах IrAero и Pegasus.

Из Казани аналогичный тур в этот же отель, который, по словам некоторых туристов, больше похож на пансионат, немного дороже. Так, за одного человека нужно заплатить 26,5 тыс. руб. В данном случае стоимость кресел в Анталью туда-обратно 3 и 10 марта на борту Turkish Airlines с багажом тоже выше – 30 тыс. руб.

Самая существенная экономия получается для питерцев. Цены перелета туда-обратно 4 и 11 марта от 39 тыс. руб. В то время как за тур в бюджетный пятизвездочный отель с завтраками нужно заплатить от 28 тыс. руб.

С Екатеринбургом ситуация другая. Из столицы Урала перелет в Анталью 3 и 9 марта на рейсах Southwind выйдет дешевле, чем тур в пятизвездочный Drita Hotel, хоть и незначительно. Места в самолете стоят 33,5 тыс. руб., а отдых в гостинице плюс завтраки – от 37,8 тыс. руб. Если рассматривать отели попроще, то можно найти предложения от 31 тыс. руб., но без питания вовсе.

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