Цены на туры в Турцию на 8 Марта иногда дешевле перелета

Авиабилеты в Турцию на 8 Марта ожидаемо дорожают. При этом стоимость некоторых туров стоит дешевле перелета.

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Например, 7 ночей в бюджетном First Class Hotel 5* в Аланье на завтраках обойдутся в 25,3 тыс. руб. с человека. Лететь предлагают на самолетах Turkish Airlines 3 марта из столичного Внуково. Кресла туда-обратно на эти же даты стоят около 28 тыс. руб. на бортах IrAero и Pegasus.

Из Казани аналогичный тур в этот же отель, который, по словам некоторых туристов, больше похож на пансионат, немного дороже. Так, за одного человека нужно заплатить 26,5 тыс. руб. В данном случае стоимость кресел в Анталью туда-обратно 3 и 10 марта на борту Turkish Airlines с багажом тоже выше – 30 тыс. руб.

Самая существенная экономия получается для питерцев. Цены перелета туда-обратно 4 и 11 марта от 39 тыс. руб. В то время как за тур в бюджетный пятизвездочный отель с завтраками нужно заплатить от 28 тыс. руб.