Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
53 минуты назад

Каждый десятый турист из России собирается в гастротур в этом году - исследование

Авторадио

Россияне в этом году настроены не только отправиться в путешествия по городам страны и на море, но и не против поехать в гастротур и вкусно поесть - такой досуг планируется у 7% граждан, говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту.ру». Около 8% опрошенных мечтают в этом году пожить в глэмпинге или палатке, главное - на природе. Еще 7% респондентов выберут образовательную поездку с музеями, выставками и экскурсиями. Примерно каждый десятый респондент нацелен на заграничные пляжи и экзотические направления.

Каждый десятый турист из России собирается в гастротур в этом году
Фото: UnsplashUnsplash
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий