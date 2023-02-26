Каждый десятый турист из России собирается в гастротур в этом году

Россияне в этом году настроены не только отправиться в путешествия по городам страны и на море, но и не против поехать в гастротур и вкусно поесть - такой досуг планируется у 7% граждан, говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту.ру». Около 8% опрошенных мечтают в этом году пожить в глэмпинге или палатке, главное - на природе. Еще 7% респондентов выберут образовательную поездку с музеями, выставками и экскурсиями. Примерно каждый десятый респондент нацелен на заграничные пляжи и экзотические направления.