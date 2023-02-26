Почему грузчики в аэропорту кидают багаж

Владимир Ковалев – бывший сотрудник одного из московских аэропортов, он работал в грузовом комплексе. В беседе с "Вечерней Москвой" Владимир объяснил, почему багаж пассажиров зачастую очень небрежно кидают в грузовые отсеки или авто.

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По словам Ковалева, это неизбежно, ведь время у грузчиков при высоком потоке пассажиров строго ограничено и распределить все чемоданы и другой багаж необходимо как можно быстрее. Мужчина отметил, что в таких условиях речь об аккуратности не идет.

Однако он подчеркнул, что сохранность багажа зависит больше от качества самой сумки или чемодана и от того, как сильно его нагрузили вещами.

«Не нужно забивать чемодан до максимально разрешенной массы, лучше распределить вещи равномерно в разных сумках. Вся погрузочная работа ведется людьми, а не машинами, поэтому, когда попадается чемодан весом от 20–30 килограмм, то аккуратности ждать не нужно», – пояснил экс-сотрудник аэропорта.