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53 минуты назад

В Москву прибыли первые после начала пандемии туристы из Китая

FBM.ru

Первая после пандемии коронавирусной инфекции организованная группа туристов из Китая прибыла в Россию. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко, который участвовал во встрече туристов в московском аэропорту Шереметьево.

В Москву прибыли первые после начала пандемии туристы из Китая
Фото: FBM.ruFBM.ru

По его словам, этого события российский турбизнес, в первую очередь туроператоры в сфере въездного туризма, ждали довольно долго, фактически 3 года. Первая группа китайских туристов пока поедет по самому популярному в свое время маршруту Москва – Санкт-Петербург. Однако в допандемийный период, практически во всех российских регионах – от Дальнего Востока до Калининграда – группы китайских туристов были достаточно регулярными.

Вице-президентом РСТ также было напомнено, что в 2019 г. Россию посетили 1,2 млн туристов из Китая, и в 2023 г. данный показатель может быть превышен. Начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов, также принимавший участие во встрече, заявил, что 23 февраля в столицу из Китая прибыли более 30 туристов.

Он подчеркнул, что до пандемии в структуре въездного турпотока в столицу более 50% составляли именно гости из Поднебесной.

6 февраля КНР в экспериментальном режиме были возобновлены туристические поездки для организованных групп путешественников, в том числе в Россию. 20 февраля в пресс-службе Минэкономразвития РФ заявили, что соглашение между РФ и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило свое действие.

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