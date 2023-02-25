Турцию в январе посетили пости 280 тысяч российских туристов

Почти 280 тыс. граждан России в январе текущего года посетили Турцию. Об этом говорится в обнародованной в пятницу статистике Минтуризма республики.
Всего в январе страну посетили более 2 млн иностранцев. Большая часть из них прибыла в Стамбул (59%), на Анталью приходится только 9%. При этом всего 9,8 тыс. из них были в стране транзитом в течение одних суток.
Россиян, пересекших границу Турции в январе, было больше всего — 279,8 тыс. За ними идут граждане Болгарии (167 тыс.), Германии (139 тыс.), Грузии (114 тыс.) и Ирана (113 тыс.). Поток россиян увеличился на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общее число иностранцев, прибывших в Турцию в январе, выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.