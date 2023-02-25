Турцию в январе посетили пости 280 тысяч российских туристов

Почти 280 тыс. граждан России в январе текущего года посетили Турцию. Об этом говорится в обнародованной в пятницу статистике Минтуризма республики.

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Всего в январе страну посетили более 2 млн иностранцев. Большая часть из них прибыла в Стамбул (59%), на Анталью приходится только 9%. При этом всего 9,8 тыс. из них были в стране транзитом в течение одних суток.