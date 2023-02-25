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1 час назад

Турист предупредил о подвохе в ресторанах на Бали

Super.ru

Поучительная история, которая поможет другим избежать дорогостоящих ошибок, произошла на острове Бали с туристом из Австралии. Печальным опытом мужчина поделился на своей странице в Facebook (запрещен в РФ).

Турист предупредил о подвохе в ресторанах на Бали
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я был на Бали уже в третий раз, но никогда раньше не заказывал алкоголь в ресторанах. И вот в этот вечер решил сделать исключение, поскольку мы праздновали день рождения моей девушки. Изучив винную карту, остановился на приличной бутылке белого вина, которая стоила 1700++ рупий», — написал австралиец.

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Семнадцать тысяч рупий — около двухсот долларов. По словам мужчины, это была чуть более ощутимая сумма, чем он рассчитывал, но по случаю праздника было решено шикануть.

Однако услышав заказ туриста, официант сделал круглые глаза и переспросил, уверен ли он в своем выборе. На это наш герой с иронией ответил: «Да, не беспокойтесь», отметив про себя, что реакция довольно обидная. Неужели он выглядит как человек, который не может по случаю праздника позволить себе бутылку вина за 200 долларов?

«Вечер прошел великолепно, — вспоминает австралиец. — После ужина к нам вышел шеф-повар, чтобы представиться и поблагодарить за посещение. Это показалось мне странным, но я предположил, что просто попал в ресторан с хорошим сервисом».

Объяснение странному поведению персонала обнаружилось только на следующее утро, когда мужчина проверил свой банковский счет. Ресторан списал 2300 долларов вместо ожидаемых пятисот!

«Мое сердце провалилось в желудок и я почувствовал приступ паники. Порывшись в вещах, я нашел квитанцию: вино стоило почти две тысячи долларов! Чего я не знал, так это того, что цены в меню исчислялись сотнями тысяч. То, что я принял за 17 тысяч рупий, оказалось 170 тысячами». Таким образом, один ужин обошелся ему дороже, чем весь отпуск.

Признаемся, в этой истории много белых пятен. В частности, непонятно, почему два знака плюс в цене «1700++» незадачливый турист расшифровал как один ноль. Тем не менее она заслуживает внимания: как минимум в качестве напоминания, что уточнить у официанта цену в нужной валюте совсем не зазорно. Даже если это праздничный ужин.

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