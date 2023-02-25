Туристы пожаловались на сбои в работе UnionPay в Таиланде

Путешественники рассказали, что их карты платежной системы UnionPay перестали работать на территории Таиланда. Об этом сообщает "Турдом".

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Отмечается, что сразу несколько человек заметили, что банкоматы перестали выдавать наличные с карт системы UnionPay, выпущенных российскими банками.

Также туристы заявили, что с разницей в несколько часов пытались совершать операции. Буквально вчера им удавалось это сделать, а теперь они не могут расплачиваться картой в магазинах, а также снимать наличные в банкоматах.

Отмечается, что это может быть связано с новыми санкциями США в отношении банковского сектора. Служба поддержки банков рекомендует россиянам снимать деньги с карт в рамках лимита в местах, где это возможно сделать.