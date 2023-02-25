Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
20 минут назад

Туристы пожаловались на прекращение работы карт UnionPay в Таиланде

Мария Каткова

Путешественники рассказали, что их карты платежной системы UnionPay перестали работать на территории Таиланда. Об этом сообщает "Турдом".

Туристы пожаловались на сбои в работе UnionPay в Таиланде
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что сразу несколько человек заметили, что банкоматы перестали выдавать наличные с карт системы UnionPay, выпущенных российскими банками.

Также туристы заявили, что с разницей в несколько часов пытались совершать операции. Буквально вчера им удавалось это сделать, а теперь они не могут расплачиваться картой в магазинах, а также снимать наличные в банкоматах.

Как появились бумажные деньги в России

Отмечается, что это может быть связано с новыми санкциями США в отношении банковского сектора. Служба поддержки банков рекомендует россиянам снимать деньги с карт в рамках лимита в местах, где это возможно сделать.

Ранее сообщалось, что российские таможенники разъяснили правила вывоза наличных.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий