Туристу в полете подали банан вместо полноценного завтрака

"Когда она принесла одинокий банан после взлета, я подумал, что это просто невкусный перекус, но на самом деле это было целое блюдо. Это был действительно хороший банан — один из лучших, которые я ел в последнее время, — но он все равно кажется более подходящим в качестве закуски".