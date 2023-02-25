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27 минут назад

Туристу в полете подали банан вместо полноценного завтрака

Мира Маркина

Турист-веган оплатил питание в самолете, но вместо завтрака получил банан и столовые приборы. Об этом он написал на форуме любителей авиации Flyer Talk.

Туристу в полете подали банан вместо полноценного завтрака
Фото: PxherePxhere

Крис Чари летел рейсом Japan Airlines из международного аэропорта Джакарты в Индонезии. По его словам, стюардесса оговорилась о том, каким будет завтрак, но пассажир по ошибке предположил, что банан просто будет одним из ингредиентов:

"Когда она принесла одинокий банан после взлета, я подумал, что это просто невкусный перекус, но на самом деле это было целое блюдо. Это был действительно хороший банан — один из лучших, которые я ел в последнее время, — но он все равно кажется более подходящим в качестве закуски".

На обед Крису подали слабо приправленные спагетти. Турист отметил, что еда на борту Japan Airlines никогда его не устраивала, но случай с бананом шокировал. Тем не менее, написал Крис Чари, "со стороны экипажа было мило подавать банан с палочками для еды".

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