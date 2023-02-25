Россиянка всю ночь бродила по замёрзшему Байкалу и заблудилась

Жительница Иркутска приехала на Байкал и решила устроить себе незабываемое пешее путешествие. Оно и правда оказалось незабываемым, но не совсем приятным и очень опасным. Туристка вышла в два часа ночи со станции Танхой в Бурятии и хотела пройти по замёрзшему озеру 40 км. Ориентироваться она собиралась по огонькам домов впереди, но те быстро погасли и экстремалка заблудилась. Спастись удалось благодаря телефону.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Россиянка проходила по льду до самого утра. Повезло, что с собой оказался телефон, хотя и он сразу не помог. Посреди озера Сеть нормально не ловилась, а точно назвать своё местоположение туристка не могла.

Спасателям пришлось часами выискивать путешественницу, аки иголку в стоге сена. К счастью, в конце концов девушке удалось в интернете загрузить карту и прислать свои координаты эмчээсникам.

«Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили тёплым чаем и доставили в Листвянку. От медицинской помощи она отказалась», — рассказали в МЧС.