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3 часа назад

На горнолыжных курортах Сочи образовались очереди из туристов

Мария Каткова

На горнолыжных курортах Сочи образовались очереди на подъемники из-за большого скопления туристов. О ситуации сообщает ТАСС.

Отмечается, что на праздники в Сочи приехало очень много туристов, большинство отправились на горнолыжные трассы. В результате чего у подъемников образовались значительные очереди.

В пресс-службе курорта "Красная Поляна" посоветовали лыжникам и сноубордиста оценивать ситуацию с помощью веб-камер, расположенных на курорте. Отмечается, что на курорте открыты все трассы, поэтому подъемники удалось разгрузить.

Обстановка на горнолыжных курортах напоминает то, что происходило во время новогодних каникул. По словам представителей "Красной Поляны", практически все отели забиты туристами.

Мнения: стоит ли ехать в Сочи зимой

В социальных сетях также появилось видео очередей у подъемников. На них видно, что туристы в большом количестве ждут своей очереди.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о загруженности отелей в Сочи в 2023 году.

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