Рейс из Астрахани в Нижний Новгород задержали из-за зайца

Рейс из аэропорта Нариманово в Астрахани в Нижний Новгород задержали 24 февраля из-за зайца на взлетной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Инцидент случился в 18:01. Экипаж самолета прекратил взлет, судно резко затормозило, и его отправили на стоянку для охлаждения тормозов. Специалисты осмотрели взлетную полосу, но не обнаружили останков животного, а также следов столкновения с ним. Однако выяснилось, что у самолета спущено внешнее колесо левой основной стойки шасси.