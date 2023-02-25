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2 часа назад

Рейс из Астрахани в Нижний Новгород задержали из-за зайца

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Рейс из аэропорта Нариманово в Астрахани в Нижний Новгород задержали 24 февраля из-за зайца на взлетной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Рейс из Астрахани в Нижний Новгород задержали из-за зайца
Фото: В городе NВ городе N

Инцидент случился в 18:01. Экипаж самолета прекратил взлет, судно резко затормозило, и его отправили на стоянку для охлаждения тормозов. Специалисты осмотрели взлетную полосу, но не обнаружили останков животного, а также следов столкновения с ним. Однако выяснилось, что у самолета спущено внешнее колесо левой основной стойки шасси.

Как сообщается в онлайн-табло аэропорта имени Чкалова, судно, которое должно было прибыть в Нижний Новгород в 20:10, оказалось в столице Приволжья в 3:33 25 февраля.

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