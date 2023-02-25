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2 часа назад

На Эльбрусе турист умер от сердечного приступа

ТК «Звезда»

При восхождении на Эльбрус один из участников туристической группы скончался. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

На Эльбрусе турист умер от сердечного приступа
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В общей сложности в группе было пять человек. По данным экстренных служб, трагедия произошла на высоте 4 800 м.

Как предполагается, турист из Читы 1964 года рождения скончался от сердечного приступа.

«Для эвакуации выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 3 человек и 1 единицы техники», - говорится в сообщении.

В конце сентября позапрошлого года на Эльбрусе произошла трагедия. Тогда при подъеме на вершину погибли пять человек. Организатор тургруппы в беседе со «Звездой» назвал «фатальный фактор» произошедшего с альпинистами.

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