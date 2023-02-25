«Бензиновые туристы» из Финляндии рассказали, как приезжают в Россию

Жители Финляндии продолжают приезжать в приграничные районы России в качестве «бензиновых туристов», пишет издание YLE. Многих не останавливают ни ограничения со стороны финских властей, ни злые реплики соотечественников. По словам последних, покупая бензин на российских АЗС, финны спонсируют РФ, а это не вписывается в общую картину внешней политики страны.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Пенсионерка, проживающая в провинции Южная Карелия, рассказала журналистам, что ездит за российским бензином уже в течение 6 лет. По мнению женщины, это существенный вклад в семейный бюджет. А в последнее время из-за снижения турпотока между странами очередь через границу двигается намного быстрее. Пенсионерка добавила, что столкнулась с критикой из-за своих вылазок, но это ее не остановит.

Другой мужчина из города Иматра приезжает в Ленинградскую область дважды в неделю. «У меня нет проблем с посещением России», – говорит он.

При этом финские предприниматели, которые помогают своим соотечественникам оформлять визы в Россию, отмечают, что число заявлений уменьшилось в разы. Бизнесмен Райне Рита оценивает снижение спроса в 90%.