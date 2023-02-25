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4 часа назад

«Бензиновые туристы» из Финляндии рассказали, как приезжают в Россию

TourDom

Жители Финляндии продолжают приезжать в приграничные районы России в качестве «бензиновых туристов», пишет издание YLE. Многих не останавливают ни ограничения со стороны финских властей, ни злые реплики соотечественников. По словам последних, покупая бензин на российских АЗС, финны спонсируют РФ, а это не вписывается в общую картину внешней политики страны.

«Бензиновые туристы» из Финляндии рассказали, как приезжают в Россию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Пенсионерка, проживающая в провинции Южная Карелия, рассказала журналистам, что ездит за российским бензином уже в течение 6 лет. По мнению женщины, это существенный вклад в семейный бюджет. А в последнее время из-за снижения турпотока между странами очередь через границу двигается намного быстрее. Пенсионерка добавила, что столкнулась с критикой из-за своих вылазок, но это ее не остановит.

Другой мужчина из города Иматра приезжает в Ленинградскую область дважды в неделю. «У меня нет проблем с посещением России», – говорит он.

При этом финские предприниматели, которые помогают своим соотечественникам оформлять визы в Россию, отмечают, что число заявлений уменьшилось в разы. Бизнесмен Райне Рита оценивает снижение спроса в 90%.

«Бензиновых туристов» не останавливают и ограничения, введенные властями республики. Еще в июне местным жителям запретили провозить с собой дополнительно в канистре 10 литров топлива. Однако некоторым хватает просто полного бака. При этом на отечественных заправках бензин дешевле раза в три, чем в Хельсинки.

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