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1 час назад

Россиянин неудачно пошутил на досмотре в аэропорту и никуда не улетел

Секрет Фирмы

Есть мнение, что с полицией или охранниками в аэропортах лучше не шутить — они начинают думать, что человек пытается втереться в доверие, и настороженно реагируют. Вот история, которая подтверждает это: в иркутском аэропорту пассажир решил пошутить про то, что везёт бомбу. В итоге охрана обыскала его, и, хоть бомба не нашлась, он опоздал на свой рейс домой в Магадан.

Россиянин неудачно пошутил на досмотре в аэропорту и никуда не улетел
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

При проходе пассажира через металлоискатель он несколько раз подряд сработал. У мужчины спросили, что именно он везёт. Но опрометчивый пассажир решил блеснуть чувством юмора и сказал, что бомбу.

В итоге его опросили и он не попал на свой рейс домой в Магадан. Выяснилось, что раньше у него была судимость за грабёж.

Ранее пассажиры российской авиакомпании опоздали на рейс из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск. Но на этот раз причиной стала не неудачная шутка, а сбой в системе оповещения

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