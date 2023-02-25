Россиянин неудачно пошутил на досмотре в аэропорту и никуда не улетел

Есть мнение, что с полицией или охранниками в аэропортах лучше не шутить — они начинают думать, что человек пытается втереться в доверие, и настороженно реагируют. Вот история, которая подтверждает это: в иркутском аэропорту пассажир решил пошутить про то, что везёт бомбу. В итоге охрана обыскала его, и, хоть бомба не нашлась, он опоздал на свой рейс домой в Магадан.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

При проходе пассажира через металлоискатель он несколько раз подряд сработал. У мужчины спросили, что именно он везёт. Но опрометчивый пассажир решил блеснуть чувством юмора и сказал, что бомбу.

В итоге его опросили и он не попал на свой рейс домой в Магадан. Выяснилось, что раньше у него была судимость за грабёж.