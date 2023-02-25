Названы цены на туры в ОАЭ – есть условия

Один из авиаперевозчиков запустит дополнительные рейсы уже в марте, сообщает KONKURENT.RU.

Фото: Konkurent.ru Konkurent.ru

Компания Air Arabia анонсировала новые рейсы из России в ОАЭ. Регулярные перелеты с 3 марта станут доступны жителям России, желающим отправиться в Шарджу.

Отмечается, что рейсы будут доступны российским туристам каждую среду, пятницу и субботу.

При этом приобретение билета на рейс компании Air Arabia будет гарантировать и определенную цену туров в ОАЭ.