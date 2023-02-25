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3 часа назад

Названы цены на туры в ОАЭ – есть условия

Konkurent.ruиещё 1

Один из авиаперевозчиков запустит дополнительные рейсы уже в марте, сообщает KONKURENT.RU.

Названы цены на туры в ОАЭ – есть условия
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Компания Air Arabia анонсировала новые рейсы из России в ОАЭ. Регулярные перелеты с 3 марта станут доступны жителям России, желающим отправиться в Шарджу.

Отмечается, что рейсы будут доступны российским туристам каждую среду, пятницу и субботу.

При этом приобретение билета на рейс компании Air Arabia будет гарантировать и определенную цену туров в ОАЭ.

Так, по данным портала RuNews24, при покупке билетов на самолет данного авиаперевозчика, тур в Шардж может обойтись россиянам в 108 тыс. руб., а в Дубай – от 107 тыс. руб. Отмечается, что стоимость указана за путешествие, рассчитанное на двух туристов.

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