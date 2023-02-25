В России нашли замену иностранным туристическим терминам

На основании опроса аналитики выяснили, как российские граждане относятся к иностранным терминам в сфере туризма.
Так, в ходе исследований были опрошены 400 пользователей интернета.
Выяснилось, что 28% респондентов уверены в большом заимствовании слов.
Исследователи предложить заменить термин «чартер», который выбрали 84% участников опроса. На смену им могут прийти такие слова, как рейс, договор.
Кроме того, решили заменить «бонусную программу» на премию, приз или подарок.
Для слова «резервирование» подобрали бронирование или сохранение, а для «тарифа» - расценка, плата, стоимость или цена.