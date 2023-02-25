В России нашли замену иностранным туристическим терминам

На основании опроса аналитики выяснили, как российские граждане относятся к иностранным терминам в сфере туризма.

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Так, в ходе исследований были опрошены 400 пользователей интернета.

Выяснилось, что 28% респондентов уверены в большом заимствовании слов.

Исследователи предложить заменить термин «чартер», который выбрали 84% участников опроса. На смену им могут прийти такие слова, как рейс, договор.

Кроме того, решили заменить «бонусную программу» на премию, приз или подарок.