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1 час назад

В России нашли замену иностранным туристическим терминам

runews24.ru

На основании опроса аналитики выяснили, как российские граждане относятся к иностранным терминам в сфере туризма.

В России нашли замену иностранным туристическим терминам
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, в ходе исследований были опрошены 400 пользователей интернета.

Выяснилось, что 28% респондентов уверены в большом заимствовании слов.

Исследователи предложить заменить термин «чартер», который выбрали 84% участников опроса. На смену им могут прийти такие слова, как рейс, договор.

Кроме того, решили заменить «бонусную программу» на премию, приз или подарок.

Для слова «резервирование» подобрали бронирование или сохранение, а для «тарифа» - расценка, плата, стоимость или цена.

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