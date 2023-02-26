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4 часа назад

В премии Russian Travel Awards Пермский край занял второе место

runews24.ru

Пермский край отличился вторым местом на II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

В премии Russian Travel Awards Пермский край занял второе место
Фото: Runews24Runews24

Свою награду сотрудники получили в номинации «Территория промышленного туризма».

Глава региона Василий Орлов заявил: «Нам есть, что показать».

В промышленном туризме на данный момент закончены более полусотни маршрутов и подключены 25 предприятий.

В 2022 году Пермский край был внесён в топ-8 акселераторов в России по развитию данного направления туризма.

В 30 лучших маршрутов РФ вошли путешествия по космодрому «Восточный» и прииску «Соловьевский».

Более 40 тысяч человек посетили ГЭС, космодром и другие значимые объекты.

Новости путешествий,Василий Орлов,
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