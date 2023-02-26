В премии Russian Travel Awards Пермский край занял второе место

Пермский край отличился вторым местом на II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.
Свою награду сотрудники получили в номинации «Территория промышленного туризма».
Глава региона Василий Орлов заявил: «Нам есть, что показать».
В промышленном туризме на данный момент закончены более полусотни маршрутов и подключены 25 предприятий.
В 2022 году Пермский край был внесён в топ-8 акселераторов в России по развитию данного направления туризма.
В 30 лучших маршрутов РФ вошли путешествия по космодрому «Восточный» и прииску «Соловьевский».
Более 40 тысяч человек посетили ГЭС, космодром и другие значимые объекты.