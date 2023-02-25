За 2022 года туристы потратили на отдых в Костромской области 500 миллионов рублей

В Костромскую область в 2022 году посетило около 1,1 миллиона туристов.

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Об этом сообщили сотрудники региональной администрации, ссылаясь на полученные данные.

Как уточнили представители ведомства, за время визита путешественники пополнили бюджет области аж на 500 миллионов рублей, и это, как уверяют сотрудники, только налоговый вычет.

Туристы путешествуют разными способами: на теплоходах, выбирают автобусные туры, а также самолёты. Например, в прошлом году возле области остановилось почти 500 судов.