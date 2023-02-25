За 2022 года туристы потратили на отдых в Костромской области 500 миллионов рублей

В Костромскую область в 2022 году посетило около 1,1 миллиона туристов.
Об этом сообщили сотрудники региональной администрации, ссылаясь на полученные данные.
Как уточнили представители ведомства, за время визита путешественники пополнили бюджет области аж на 500 миллионов рублей, и это, как уверяют сотрудники, только налоговый вычет.
Туристы путешествуют разными способами: на теплоходах, выбирают автобусные туры, а также самолёты. Например, в прошлом году возле области остановилось почти 500 судов.
В целом, приехавшие оставили в регионе за отдых 2,1 миллиарда рублей.