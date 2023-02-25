В какие города РФ поедут китайские туристы после долгого перерыва из-за пандемии

Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород. Трех- и четырехзвездочные отели. Автобусные познавательные маршруты и водные развлекательные круизы. Таковы предпочтения китайских туристов, которые после пандемии снова начали путешествовать по России. И еще один тренд - пока это будут, в основном, люди состоятельные.

Фото: Российская Газета Российская Газета

25 февраля первая после пандемии организованная группа туристов из Китая прибывает в Санкт-Петербург. Накануне она побывала в Москве. А сегодня гости из Поднебесной отправятся на поезде "Сапсан" в Северную столицу, где проведут два дня. И снова уедут в Москву.

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Возвращение китайских туристов - событие знаковое, за первой группой последуют другие. Все задействованные в туротрасли надеются, что число туристов будет расти. И даже, если не превысит допандемийные показатели, все равно это будет очень ощутимо.

Цифры говорят сами за себя: если в 2018 град Петра посетило порядка 800 тысяч граждан Китая, то в 2019 - уже миллион. Такие данные сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга. Если бы не коронавирусные ограничения, число туристов росло бы и дальше. Теперь фактически нужно начинать с нуля.

"Инфраструктура полностью готова принять гостей из Китая. За пандемию она только улучшилась, - подчеркнул руководитель Национальной ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков. - И наша общая задача: привлечь как можно больше туристов из этой страны. В том числе - достаточно обеспеченных граждан. Это тот сегмент, который тоже нужно развивать".

Кстати, что касается платежеспособности. Китайцы очень охотно покупали у нас продукцию известных мировых брендов. Теперь многие фирмы ушли с российского рынка. Значит, нужно активно продвигать интересные, дизайнерские товары российского производства.

Как пояснила "РГ" исполнительный директор одной из крупных турфирм Ольга Лебедева, есть запросы на групповой туризм уже на март. Но только речь идет не о больших группах по 45 человек, а о маленьких - на десять или двадцать.

Изменился и "портрет туриста". Пока приходится летать регулярными рейсами, то есть авиаперелет - дорогой. В результате цены на путевки выросли более чем в два раза, что по карману уже более обеспеченным китайцам. Но если снова будут массово введены чартеры - все вернется на круги своя.

Что касается предпочтений, то заказывают трех- и четырехзвездочные отели. В приоритете, как и был, комбинированный тур с посещением "Двух столиц" - Москвы и Санкт-Петербурга. То есть туристы прилетают в Москву (или Петербург), осматривают город, садятся в "Сапсан" и едут в другой. Как правило, в Северной столице китайские гости находятся пять дней (четыре ночи). А в программу входят: обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости, Царское Село с Екатерининским дворцом, Эрмитаж, Петергоф с Большим дворцом. Собственно, эти же локации в предпочтении и у гостей из других стран мира.

Впрочем, китайские туристы еще любили ездить в Великий Новгород, и туроператоры надеются на возвращение спроса на эту локацию. Также прогнозируется появление массового интереса к посещению Выборга.

Компании, специализирующиеся на путешествиях по воде, также очень рассчитывают на возвращение массового потока гостей из Китая. По словам Андрея Кузнецова, возглавляющего одну из них, только у немногих туристов из Поднебесной были запросы на экскурсионные и познавательные водные поездки. Но экскурсий туристам хватает и на автобусах.

Водные экскурсионные больше интересовали одиночных туристов и путешествующих семьями. А до 90 процентов турпотока предпочитало развлекательные программы. То есть фольклорные выступления плюс хороший стол. Им готовы предоставить и такие программы, и познавательные.

Возможно, будет увеличение спроса на Кронштадт ("Остров фортов"). Также некоторые китайские туристы с удовольствием ездили по Неве в крепость Орешек. Туроператоры надеются, что интерес к этим локациям сохранится.