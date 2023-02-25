Более полумиллиона туристов отдохнули в горах Сочи с начала зимнего сезона

Более 535 тысяч туристов посетили горный кластер Сочи с начала зимнего сезона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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По данным властей, за прошлый год курорты Сочи посетили свыше 7 миллионов человек, примерно столько же гостей ожидается в наступившем году.

Только за минувшую неделю поездами между Сочи и горной зоной было перевезено почти 11,2 тысяч пассажиров. В настоящее время, по данным городской администрации, заполняемость отелей горных курортов в Сочи составляет 90%.