В Петербурге летом откроется генконсульство Белоруссии

Правительство РФ постановило открыть в Петербурге генконсульство Белоруссии до 1 июля 2023 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко .

До 1 июля в Петербурге должно закрыться отделение посольства Белоруссии. Генконсульство республики сможет разместиться в одном из зданий, которое освободилось после прекращения работы генеральных консульств других государств.