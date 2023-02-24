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В Петербурге летом откроется генконсульство Белоруссии

Правительство РФ постановило открыть в Петербурге генконсульство Белоруссии до 1 июля 2023 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко.

В Петербурге летом откроется генконсульство Белоруссии
© РИА "ФедералПресс"

«Генеральное консульство Республики Беларусь в Петербурге открыть до 1 июля 2023 года», – пишет «ТАСС».

До 1 июля в Петербурге должно закрыться отделение посольства Белоруссии. Генконсульство республики сможет разместиться в одном из зданий, которое освободилось после прекращения работы генеральных консульств других государств.

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