Сколько придется потратить на отдых россиянам в КНР в 2023 году

В феврале мировая сфера туризма пополнилась новостью, что Китай снова оказался в числе направлений для туризма. И данное событие действительно обратило на себя внимание, так как на протяжении длительного времени государство поддерживало жесткие ограничения, которые были обусловлены ковидной пандемией, передает “Коммерсантъ”.

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Как отметил Дмитрий Горин, являющийся вице-президентом Ассоциации туризма РФ, открытие Китая как туристического направления для россиян в настоящее время крайне условно. Видимо, о том, что расширится программа полетов в КНР будут заявлять только, когда начнется полное возобновление оформления виз.

Дополнительной проблемой стало авиасообщение. Горин отметил, что в данный момент работает только десять процентов от докризисных цифр трафика.

“Прямой перелет из Москвы в Шанхай и обратно на 4–10 марта у “Аэрофлота” стоил 61 тыс. руб.”, – сообщает СМИ.