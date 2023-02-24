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2 часа назад

“Ъ”: Горин рассказал, сколько придется потратить на отдых туристам из России в КНР в 2023 году

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В феврале мировая сфера туризма пополнилась новостью, что Китай снова оказался в числе направлений для туризма. И данное событие действительно обратило на себя внимание, так как на протяжении длительного времени государство поддерживало жесткие ограничения, которые были обусловлены ковидной пандемией, передает “Коммерсантъ”.

Сколько придется потратить на отдых россиянам в КНР в 2023 году
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как отметил Дмитрий Горин, являющийся вице-президентом Ассоциации туризма РФ, открытие Китая как туристического направления для россиян в настоящее время крайне условно. Видимо, о том, что расширится программа полетов в КНР будут заявлять только, когда начнется полное возобновление оформления виз.

Дополнительной проблемой стало авиасообщение. Горин отметил, что в данный момент работает только десять процентов от докризисных цифр трафика.

“Прямой перелет из Москвы в Шанхай и обратно на 4–10 марта у “Аэрофлота” стоил 61 тыс. руб.”, – сообщает СМИ.

Турагентства того же региона имеют предложения, однако все они ограниченного характера.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Коммерсант,Аэрофлот,
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