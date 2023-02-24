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4 часа назад

Стало известно, куда россияне путешествуют на автобусах зимой

Мира Маркина

Маршрут из Москвы в Ростов-на-Дону стал самым востребованным для путешествий на автобусе. Об этом говорят данные сервиса онлайн-продажи билетов Туту.ру.

Стало известно, куда россияне путешествуют на автобусах зимой
Фото: PxherePxhere

Эксперты сервиса изучили, какие билеты пользователи бронировали в декабре, январе и феврале. Выяснилось, что 95% поездок были по России — показатель совпадает с данными прошлого года. Платили этой зимой россияне на 12%, то есть примерно на 947 рублей больше.

Четыре самых популярных направлений осталась такой же, как в прошлом году. Чаще всего россияне едут из Москвы в Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский и Рязань.

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Ранее "Рамблер" рассказывал, куда еще можно съездить в феврале.

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