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Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов

Маршруты национального парка «Таганай» (Челябинская область) станут доступны для маломобильных туристов.

Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
© Uralpress.Ru

Добраться до некоторых достопримечательностей посетители с ограниченными возможностями здоровья смогут на специальном транспорте с электродвигателем. Организовывать походы планируют партнеры «Таганая» из Миасса.

«Первая пробная поездка уже состоялась: двухместный электроскутер без проблем преодолел маршрут до смотровой площадки на Тещином языке и обратно. Водитель Алексей Рогозников отметил, что тропа вполне комфортная для таких путешествий», - рассказали в нацпарке.

Отметим, передвигаться самостоятельно Алексею трудно из-за ДЦП, но это обстоятельство не мешает ему жить полной жизнью.

«А транспорт поможет расширить границы – и ему, и его друзьям по клубу, и тем, кто захочет открыть для себя Таганай. В походы в национальный парк они намерены отправиться с наступлением тепла», - сообщили в НП «Таганай».

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