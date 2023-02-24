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1 час назад

В Испании суд разрешил не раздеваться на нудистских пляжах

Газета.Ru

В Испании отель, владеющий пляжем в испанском городе Вера, обязал всех отдыхающих находиться на территории как собственно пляжа, так и курортного комплекса, без одежды. Об этом пишет The Washington Post.

В Испании суд разрешил не раздеваться на нудистских пляжах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инициативная группа антинудистов обратилась в Верховный суд Испании, назвав такие требования дискриминацией.

По решению суда, курорт должен нанять специальных охранников, которые начнут следить за соблюдением прав тех, кто не хочет оголяться публично.

Суд, помимо этого, обязал выплатить истцам денежную компенсацию, мотивировав свое решение тем, что «нагота — это выбор каждого, и практика ее применения не может быть востребована без оснований».

Компенсация назначена в размере €1000.

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