В Верхней Туре установят композицию «Петр и Феврония Муромские»

«По проекту композиция состоит из трех частей: фигуры Петра и Февронии и арки, вершину которой венчает лик Христа, выполненный из цветного стекла. Композицию выполнят из стали методом плазменной резки, с применением антивандального и антикоррозийного покрытия», — рассказали на сайте издания «Голос Верхней Туры».