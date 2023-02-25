Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

В Верхней Туре установят композицию «Петр и Феврония Муромские»

Ura.Ruиещё 1

В Верхней Туре (Свердловская область) установят композицию «Петр и Феврония Муромские» по инициативе городского Совета ветеранов. Об этом сообщило местное издание.

В Верхней Туре установят композицию «Петр и Феврония Муромские»
Фото: Ura.RuUra.Ru

«По проекту композиция состоит из трех частей: фигуры Петра и Февронии и арки, вершину которой венчает лик Христа, выполненный из цветного стекла. Композицию выполнят из стали методом плазменной резки, с применением антивандального и антикоррозийного покрытия», — рассказали на сайте издания «Голос Верхней Туры».

Ожидаемая дата реализации проекта — 30 декабря. Стоимость проекта — 1 300 000рублей, из них 5% — это средства, собранные жителями города.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий