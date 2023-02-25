В Верхней Туре установят композицию «Петр и Феврония Муромские»

В Верхней Туре (Свердловская область) установят композицию «Петр и Феврония Муромские» по инициативе городского Совета ветеранов. Об этом сообщило местное издание.
«По проекту композиция состоит из трех частей: фигуры Петра и Февронии и арки, вершину которой венчает лик Христа, выполненный из цветного стекла. Композицию выполнят из стали методом плазменной резки, с применением антивандального и антикоррозийного покрытия», — рассказали на сайте издания «Голос Верхней Туры».
Ожидаемая дата реализации проекта — 30 декабря. Стоимость проекта — 1 300 000рублей, из них 5% — это средства, собранные жителями города.