Отдых у моря в Сочи оказался не менее популярен, чем в горах

Сочи возглавил топ самых популярных направлений по России на праздничные февральские выходные. По данным туроператоров, санаторно-курортный отдых не менее популярен, чем на горнолыжных курортах. Ориентировочно в среднем загрузка всех объектов размещения города с 23 по 26 февраля составит примерно 72 процента с единовременным пребыванием более 90 тысяч человек. Корреспондент "РГ" в субботу прогулялась по центральной приморской набережной Сочи и пообщалась с отдыхающими.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Днем у моря для февраля, традиционно самого холодного месяца на юге, достаточно тепло - столбик термометра показывает плюс 12 градусов. А температура воды в Черном море - плюс 10, но желающих совершить зимний заплыв не наблюдается - волны, с шумом ударяющиеся о береговую гальку, не сильно располагают к принятию морских ванн. Впрочем, как и солнечных - все-таки на улице не жарко и достаточно ветрено. Зато посидеть на берегу или побросать камни в море - любимое времяпрепровождение туристов на берегу.

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- Мы с детьми целыми днями на пляже, дышим свежим воздухом, сегодня собираем курган из камней, - рассказал мужчина, приехавший с семьей на отдых в Сочи из Ставрополя. - Погода здесь намного лучше, чем у нас. В Ставрополе еще сугробы по колено, а здесь тепло и под ногами сухо - хотя расстояние, казалось бы, каких-то 400 километров. Мы сняли частный дом на четыре дня и три ночи, аренда обошлась нам в 15 тысяч рублей.

Сочинка Татьяна Пронина с мужем решила выйти прогуляться к морю, а по пути зайти в кафе, расположенное под пальмой - известное место в центре курорта.

- Здесь мы тоже чувствуем себя отдыхающими, благо, выходные длинные, - отметила она. - Заказали хачапури лодочку, щавелевый суп и домашний компот. Посидеть в открытом уличной кафе зимой - разве это ни счастье!

Рядом разлеглись собаки и коты, дружно подставляя свои мохнатые мордочки редким февральским лучам солнца. Вдоль набережной в киосках повсюду продают фрукты и ягоды, как летом.

Заметила, что дети больше всего любят заказывать клубнику - плоды хоть и импортные, но сладкие и наверняка напоминают ребятам о любимых длинных каникулах.

Тут же можно покататься на большой карусели за 400 рублей или поиграть на детской площадке бесплатно. Подвижные игры на свежем воздухе вместе с родителями - это повод и размяться, и согреться.

- Мы прилетели из Москвы и пришли к морю всей семьей - с мужем, детьми и мамой, - объяснила Тамара Голова. - Эти выходные - прекрасная возможность и встретиться с друзьями, и отдохнуть с близкими. Спасибо сочинскому февралю за весеннюю погоду. Скоро снова на работу, в офисы, за компьютеры, а пока настоящая свобода - пляж, море, чайки и свежий воздух. В кафе поели мидий, но все равно с собой из дома захватили чай в термосе, бутерброды и блины - завтра проводы Масленицы, обязательно пойдем гулять в парк.

Конечно, зимой традиционно большим спросом в Сочи пользуется горный кластер, где средняя загрузка отелей на февральские длинные выходные составила 90 процентов.