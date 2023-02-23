Первая после пандемии группа китайских туристов приехала в Россию

Первая после пандемии коронавируса организованная группа китайских туристов приехала в Россию 23 февраля. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко, который встречал путешественников в московском аэропорту Шереметьево, его слова передает ТАСС.

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«Этого события российский турбизнес, в первую очередь туроператоры в сфере въездного туризма, ждали достаточно долго, фактически три года», — рассказал он.

Осауленко отметил, что в период до пандемии китайские туристы были частыми гостями всех российских регионов.

Ранее Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках после приостановки в связи с пандемией коронавируса.