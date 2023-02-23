Названы худшие авиакомпании мира

В журнале Which? появился рейтинг авиакомпаний по итогам 2022 года. Худшей признали Wizz Air, а лучшей — Jet2.

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Исследование проводилось на материале восьми тысяч оценок, которые выставили британские туристы. Они ставили перевозчикам баллы от 1 до 5 в разных категориях.

Wizz Air, которая стала худшей, получила по одному баллу за посадку, обстановку в салоне и удобство сидений. Компании British Airways, которая претендует на статус перевозчика премиум-класса, дали два балла за посадку, удобство кресел, соотношение цены и качества. В остальных категориях она не получила больше трех баллов.

Маршруты реже всего отменяла Ryanair: всего 0,5% ее рейсов не состоялись оповещением меньше чем за сутки. British Airways не выполнила 2,3% вылетов. Eurowings сняла 3,4% рейсов отменили в течение суток до полета.

Отрицательный топ-5 выглядит так:

Wizz Air Ryanair Eurowings British Airways Lufthansa

Возглавляет рейтинг Which? перевозчик Jet2.com, который в общем зачете опередил Turkish Airlines.

Авиакомпании, которые попали в рейтинг, по-разному отреагировали на итоги. По мнению победителей, исследование отражает мнение пассажиров. Те, кто получил нелестную оценку, полагают, что организаторы опроса учли недостаточное количество мнений.