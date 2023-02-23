Названы худшие авиакомпании мира

В журнале Which? появился рейтинг авиакомпаний по итогам 2022 года. Худшей признали Wizz Air, а лучшей — Jet2.
Исследование проводилось на материале восьми тысяч оценок, которые выставили британские туристы. Они ставили перевозчикам баллы от 1 до 5 в разных категориях.
Wizz Air, которая стала худшей, получила по одному баллу за посадку, обстановку в салоне и удобство сидений. Компании British Airways, которая претендует на статус перевозчика премиум-класса, дали два балла за посадку, удобство кресел, соотношение цены и качества. В остальных категориях она не получила больше трех баллов.
Маршруты реже всего отменяла Ryanair: всего 0,5% ее рейсов не состоялись оповещением меньше чем за сутки. British Airways не выполнила 2,3% вылетов. Eurowings сняла 3,4% рейсов отменили в течение суток до полета.
Отрицательный топ-5 выглядит так:
Возглавляет рейтинг Which? перевозчик Jet2.com, который в общем зачете опередил Turkish Airlines.
Авиакомпании, которые попали в рейтинг, по-разному отреагировали на итоги. По мнению победителей, исследование отражает мнение пассажиров. Те, кто получил нелестную оценку, полагают, что организаторы опроса учли недостаточное количество мнений.
Ранее стало известно, какие авиакомпании самые безопасные в мире.