«Аэрофлот» в 6 раз увеличит количество рейсов Москва – Анталья

«Аэрофлот» увеличивает частоту полетов на авиалинии Москва – Анталья по мере приближения массовых отпусков. В первый день летнего расписания, 26 марта, запланировано два рейса вместо одного на текущий момент. Вылеты из Шереметьево в 08:05 и 11:15. На сайте перевозчика доступны билеты по цене от 20,2 тыс. руб. Если взять билеты туда-обратно, например, с вылетом 26-го числа и возвращением 1 апреля, общая стоимость составит 33,5 тыс. руб. на человека.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В преддверии майских праздников частота вылетов увеличивается: 27 апреля в расписании стоят три рейса, а на следующий день – уже четыре: в 08:05, 11:15, 13:50 и 20:30.

Уже с 6 июня появится возможность улететь в Анталью на пяти рейсах: в 02:25, 08:05, 10:10, 13:50, 19:40. При этом на 8 июня заявлено уже 6 рейсов. По мере увеличения потока пассажиров авиакомпания выпустит на линию вместо узкофюзеляжных самолетов вместительные Airbus A330 или Boeing 777.