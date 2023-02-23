Летевший в Египет самолет изменил маршрут из-за инсульта у пассажирки

В авиакомпании Red Wings на запрос редакции оперативно не ответили, но подробности инцидента сообщили подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». По информации одного из них, около 2 часов ночи командир воздушного судна доложил диспетчеру о больном пассажире на борту, после чего принял решение о посадке на незапланированном аэродроме. Сесть в Волгограде было нельзя, так как аэропорт не сертифицирован для приема Boeing 777. В Самаре уже ждали медики, которым, по словам еще двух собеседников редакции, передали женщину – предположительно, у нее в полете случился инсульт. После этого самолет вновь поднялся в воздух и утром благополучно совершил посадку в Шарм-эль-Шейхе.