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31 минуту назад

Самолет, летевший в Египет, изменил маршрут из-за инсульта у пассажирки

TourDom

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший сегодня ночной рейс WZ 4689 Домодедово – Шарм-эль-Шейх, изменил маршрут. По данным Flightradar24, борт вылетел в 00:46 и взял курс на юго-восток. В районе Волгограда самолет изменил направление и в 05:30 утра сел в Самаре.

Летевший в Египет самолет изменил маршрут из-за инсульта у пассажирки
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В авиакомпании Red Wings на запрос редакции оперативно не ответили, но подробности инцидента сообщили подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». По информации одного из них, около 2 часов ночи командир воздушного судна доложил диспетчеру о больном пассажире на борту, после чего принял решение о посадке на незапланированном аэродроме. Сесть в Волгограде было нельзя, так как аэропорт не сертифицирован для приема Boeing 777. В Самаре уже ждали медики, которым, по словам еще двух собеседников редакции, передали женщину – предположительно, у нее в полете случился инсульт. После этого самолет вновь поднялся в воздух и утром благополучно совершил посадку в Шарм-эль-Шейхе.

Новости путешествий,Boeing,Red Wings,
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