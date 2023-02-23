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1 час назад

Российские туроператоры объявили о старте продаж туров в Ливан

runews24.ru

Российские туроператоры объявили о начале продаж туров в Ливан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Российские туроператоры объявили о старте продаж туров в Ливан
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что с марта для бронирования будут доступны пакетные городские и экскурсионные туры. Полеты будут проходить на регулярных стыковочных рейсах с отправлением из двух городов России - Москвы и Санкт-Петербурга.

Пятидневная поездка на двоих обойдется российским туристам в 200 тысяч рублей. Стоимость недельного тура с отправлением в начале марта будет почти на 30 тысяч дороже.

Помимо этого, уточняется, что для путешествия в Ливан россиянам необходима виза, которую можно будет оформить по прибытию в страну прямо в аэропорту. Виза на 30 дней обойдется туристам в 17 долларов. Ковидных ограничений в стране нет.

Во время отдыха в Ливане путешественникам будут доступны разнообразные виды отдыха - экскурсионный, гастрономический, пляжный, паломнический и даже горнолыжный.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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