Российские туроператоры объявили о старте продаж туров в Ливан

Российские туроператоры объявили о начале продаж туров в Ливан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что с марта для бронирования будут доступны пакетные городские и экскурсионные туры. Полеты будут проходить на регулярных стыковочных рейсах с отправлением из двух городов России - Москвы и Санкт-Петербурга.

Пятидневная поездка на двоих обойдется российским туристам в 200 тысяч рублей. Стоимость недельного тура с отправлением в начале марта будет почти на 30 тысяч дороже.

Помимо этого, уточняется, что для путешествия в Ливан россиянам необходима виза, которую можно будет оформить по прибытию в страну прямо в аэропорту. Виза на 30 дней обойдется туристам в 17 долларов. Ковидных ограничений в стране нет.