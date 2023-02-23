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2 часа назад

Раскрыто содержимое найденного у посольства Швейцарии в Москве пакета

Lenta.ruиещё 19

Раскрыто содержимое найденного у посольства Швейцарии в Москве пакета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Полиция обнаружила в найденном на территории посольства Швейцарии в Москве пакете страйкбольные шары. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации от правоохранительных органов, взрывчатых веществ в оставленном на территории посольства Швейцарии в Москве пакете обнаружено не было. Сотрудники полиции раскрыли его содержимое — в нем оказались страйкбольные шары с горохом.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швейцарии обнаружила на территории посольства в Москве бесхозный пакет. Отмечалось, что в нем могли находиться две гранаты РГД.

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