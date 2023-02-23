Раскрыто содержимое найденного у посольства Швейцарии в Москве пакета

Полиция обнаружила в найденном на территории посольства Швейцарии в Москве пакете страйкбольные шары. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации от правоохранительных органов, взрывчатых веществ в оставленном на территории посольства Швейцарии в Москве пакете обнаружено не было. Сотрудники полиции раскрыли его содержимое — в нем оказались страйкбольные шары с горохом.