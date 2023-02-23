В Подмосковье выявлено 255 незаконно работающих гостиниц и хостелов

Земельные инспекторы Министерства имущественных отношений Московской области при проверке четырех сотен земельных участков нашли 255 объектов размещения, занимающихся незаконной гостиничной деятельностью.

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Глава ведомства Наталья Адигамова сообщила вчера, что документы по 124 объектам будут отправлены в налоговую службу. По ее словам, предпринимателям в 5 раз увеличат ставки налога на землю – до 1,5%. Претензии по пяти участкам попадут в муниципальные комиссии по самовольному строительству. После судебного разбирательства здания таких гостиниц обычно подлежат сносу. Наталья Адигамова уточнила, что за последние два года в Подмосковье было снесено 19 незаконных объектов.

Какие наказания понесут владельцы за незаконную деятельность, не сообщается. Между тем ежегодные проверки в той же Московской области говорят, что принимаемых мер недостаточно: нелегалов в гостиничном бизнесе меньше не становится.

Проблемы с нарушениями в сфере гостеприимства возникают в разных регионах России. Среди них как самострой, так и использование личных участков и квартир в жилом секторе под создание мини-гостиниц и незаконное ведение бизнеса. Решение многих вопросов явно требует более четкого законодательного обеспечения.