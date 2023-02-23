В Подмосковье выявлено 255 незаконно работающих гостиниц и хостелов

Земельные инспекторы Министерства имущественных отношений Московской области при проверке четырех сотен земельных участков нашли 255 объектов размещения, занимающихся незаконной гостиничной деятельностью.
Глава ведомства Наталья Адигамова сообщила вчера, что документы по 124 объектам будут отправлены в налоговую службу. По ее словам, предпринимателям в 5 раз увеличат ставки налога на землю – до 1,5%. Претензии по пяти участкам попадут в муниципальные комиссии по самовольному строительству. После судебного разбирательства здания таких гостиниц обычно подлежат сносу. Наталья Адигамова уточнила, что за последние два года в Подмосковье было снесено 19 незаконных объектов.
Какие наказания понесут владельцы за незаконную деятельность, не сообщается. Между тем ежегодные проверки в той же Московской области говорят, что принимаемых мер недостаточно: нелегалов в гостиничном бизнесе меньше не становится.
Проблемы с нарушениями в сфере гостеприимства возникают в разных регионах России. Среди них как самострой, так и использование личных участков и квартир в жилом секторе под создание мини-гостиниц и незаконное ведение бизнеса. Решение многих вопросов явно требует более четкого законодательного обеспечения.
Выполняющие все предписания отели и хостелы проигрывают в рентабельности и стоимости размещения тем, кто не соблюдает никаких правил. В нелегальных объектах размещения постояльцы не могут рассчитывать на заявленный уровень сервиса и защиту своих прав как потребители. Для местных властей увеличение незарегистрированных объектов приводит к неконтролируемому росту нагрузки на инфраструктуру и недополученным налогам.