В аэропортах Испании упростят досмотр жидкостей и электроники

Национальный оператор аэропортов Aena готов приступить к внедрению сканеров багажа последнего поколения в ряде крупнейших аэропортов Испании, в том числе в Мадриде и Барселоне. Новая техника появится там к летнему сезону следующего года.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Эти устройства официально известны как сканеры компьютерной томографии — КТ. Иногда их называют 3D-сканерами, потому что они создают сложное 3D-изображение содержимого чемодана или сумки.

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После этого 3D-изображение анализируется с помощью сложного алгоритма, который может автоматически обнаруживать оружие, взрывчатые вещества и другие запрещенные предметы, включая опасные жидкости.

В настоящее время уже несколько аэропортов, в том числе в Амстердаме, подключили к процессам компьютерные сканеры. За время работы они зарекомендовали себя настолько хорошо, что сотрудники службы безопасности смогли значительно упростить правила провоза ручной клади или вообще отменить ограничения.

Большинство стран, впрочем, пока не рискуют отменять ограничения на объем жидкостей, который пассажирам разрешается брать с собой в ручную кладь, но вот правительство Великобритании уже заявило о полной отмене ограничений, как только оборудование будет внедрено в крупных аэропортах. Установлен даже крайний срок для Хитроу, Гатвика и Бирмингема — начало 2024 года.

Согласно новому законодательству, которое вносится в парламент, пассажирам разрешат провозить в ручной клади до 2 литров безопасных жидкостей.

Правила, касающиеся провоза пассажирами жидкостей в ручной клади, были введены в 2006 году после печально известной истории с жидкостной бомбой на трансатлантическом рейсе. План был сорван британскими и американскими спецслужбами.

Заговор выявил серьезную уязвимость в режиме безопасности аэропортов из-за возможности проноса жидких взрывчатых веществ на пассажирские самолеты, маскируя их под бутылки популярных безалкогольных напитков.