В Анапе открывается новый пятизвездочный отель

Новый отельный комплекс работающий по системе Ultra All Inclusive, двухэтажный SPA, бассейны общей площадью более 3000 м2, собственный оборудованный пляж и сервис мирового класса – в Анапе открывает двери новый отель “Город Mira Resort & Spa Miracleon Anapa 5*”.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

В конце апреля на побережье Анапы откроется новый отель: гостей ждут в новом пятизвездочном “Городе Mira Resort & Spa Miracleon Anapa 5*”.

Видео дня

Отель представит собой комплекс из 4 зданий, которые сформируют комфортное пространство для беззаботного отдыха, благодаря развитой спортивной, SPA инфраструктуре, широкому выбору ресторанов и активностей для всей семьи, а также доступу к собственному обустроенному песочному пляжу. Номерной фонд отеля составит 948 номеров различных категорий.

“Город Mira”, как и все остальные отели курорта Miracleon, будет работать по системе Ultra All Inclusive

“Город Mira”, как и все остальные отели курорта Miracleon, будет работать по системе Ultra All Inclusive, которая включает в себя трёхразовое питание в одном из четырех ресторанов комплекса в формате шведский стол, перекусы в баре возле бассейна и в фуд-траках на пляже.

Рестораны отеля предложат меню из блюд разных кухонь мира – кавказской, восточной, кубанской, паназиатской и европейской

Рестораны отеля предложат меню из блюд разных кухонь мира – кавказской, восточной, кубанской, паназиатской и европейской.

Все рестораны будут доступны гостям, живущим в любом из корпусов “Города Mira”. Кроме того, на территории нового отеля будут расположены еще один ресторан а la carte, лобби-бар, а также бар у бассейна и караоке.

В “Городе Mira” будут созданы все условия для комфортного курортного отдыха: здесь расположится двухэтажный Талассa SPA комплекс с четырьмя видами саун (финская, русская, арома-парная и хамам), термальным комплексом, тренажерным залом, фитобаром и обширным бассейном площадью 245 кв.м. с отдельной детской купальной зоной. Также в SPA комплексе будет представлен широкий выбор косметических процедур.

Точкой притяжения ”Города Mira” станет комплекс открытых подогреваемых бассейнов площадью 3100 кв.м., где также находится зона джакузи и детская зона, оборудованная водными горками.

Пляж курорта находится всего в 500 метрах от отеля – гости могут неспешно прогуляться или воспользоваться трансфером, который мгновенно перенесет их на морское побережье. На пляже гостей ждут бесплатные и платные бары, лежаки, зонтики, теневые навесы, санузлы, детская и волейбольная площадки.

Отель “Город Mira”, как и остальные отели курорта Miracleon, создан в первую очередь для отдыха с семьей. Здесь предусмотрены все условия для маленьких гостей: детские принадлежности в номерах, специальная зона в ресторанах и бассейнах, городок для игр, детские комнаты в каждом корпусе и детская площадка на пляже.

Также на территории курорта действует активная программа анимации: тематические мини-диско, творческие мастерские, кулинарные мастер-классы, квесты, настольные игры, спортивные состязания, аквагрим – все, чтобы ваш малыш не заскучал!