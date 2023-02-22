Названа худшая авиакомпания Европы

Путешественники дали авиакомпании всего одну звезду из пяти за процедуры посадки на борт, а также за обстановку в салоне и комфорт сидений — отмечается, что у Wizz Air наименьшее пространство для ног среди опрошенных перевозчиков. Кроме того, лоукостер не получил более двух звезд ни в одной из оставшихся категорий, включая соотношение цены и качества, обслуживание клиентов, чистоту салона и уровень бортового питания. В общей сумме перевозчик набрал всего лишь 48 баллов из 100 возможных.