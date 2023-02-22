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1 час назад

Пилот принял остановку сердца у напарника за розыгрыш и продолжил полет

Lenta.ru

Пилот легкомоторного самолета узнал об остановке сердца у напарника, которая случилась во время полета, только после приземления. Все время полета мужчина подумал, что коллега разыгрывает его и притворяется спящим. Об этом пишет Daily Mail.

Пилот принял остановку сердца у напарника за розыгрыш и продолжил полет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Трагический случай произошел в июне 2022 года, однако известно о нем стало только сейчас. Летчик вместе со вторым коллегой, 57-летним инструктором, вылетели на четырехместном самолете Piper PA-28-161 из небольшого международного аэропорта Блэкпула на северо-западе Великобритании. По словам пилота, сразу же после взлета голова напарника откинулась назад — мужчина принял смерть сослуживца за шутку и продолжил полет в одиночку.

Согласно отчету по технике безопасности, мужчины хорошо знали друг друга, поэтому пилоту показалось правдивым то, что товарищ якобы притворяется спящим. Все же летчик заподозрил неладное, когда начал заходить на посадку — он посчитал подозрительным, что голова напарника слишком долго лежит на его плече. Капитан воздушного судна дал сигнал пожарной службе аэропорта, которая связалась с бригадой скорой помощи.

Спасти второго пилота не удалось — мужчина скончался от острой сердечной недостаточности. Отмечалось, что мужчина несколько лет принимал лекарства от кровяного давления, а за четыре месяца до смерти прошел медицинское обследование. В отделе по расследованию авиационных происшествий заявили, что постоянно пересматривают рекомендации по охране здоровья, а данный случай является редким.

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