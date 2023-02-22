«Аэрофлот» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Минеральные Воды

Авиакомпания «Аэрофлот» в 2023 году запустит прямые рейсы на самолетах Airubus A320 из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Аэрофлот в летнем сезоне 2023 года продолжит программу прямых рейсов из Екатеринбурга в Минеральные Воды на самолетах Airbus A320. Благодаря удобному расписанию полетов, горожане смогут быстро добираться до мест отдыха, не совершая дополнительных пересадок в Москве», — сказано в сообщении.
Помимо Екатеринбурга в список программы полетов добавили еще четыре города. Такие, как Самара, Уфа, Казань и Пермь.